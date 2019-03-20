В Иркутской области начали отрабатывать действия при лесных пожарах

Иркутский район, 21.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В посёлке Плишкино Иркутского района отработали действия при введении режима чрезвычайной ситуации в лесах муниципального уровня. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Согласно легенде, вертолёт Ми-8 МЧС России при проведении планового облёта обнаружил два природных пожара и пал сухой растительности на общей площади 250,3 га. Огонь действовал на границе Иркутска и Иркутского района и двигался в сторону посёлка Плишкино. Информация была незамедлительно передана в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Иркутской области и диспетчерам Иркутской авиационной базы охраны лесов. Для органов управления и сил функциональных и территориальной подсистем РСЧС области был введен режим чрезвычайной ситуации.

В этот район на технике повышенной проходимости прибывала оперативная и патрульно-маневренная группы Иркутского района. Старший опергруппы организовал работу патрульно-маневренной группы и приступил к информированию населения о грозящей опасности. После проведения разведки были приняты неотложные меры для ликвидации отдельных очагов природных пожаров, палов сухой растительности, создающих угрозу посёлку и лесному фонду. Было оказано содействие оперативным службам по эвакуации населения, скота и материальных ценностей в случае угрозы перехода огня на населенный пункт.

Для руководства работами по ликвидации возможной чрезвычайной ситуации, обусловленной переходом природного пожара, координации действий сил и средств муниципального звена РСЧС области в Плишкино прибыли оперативная группа, специалисты и техника аварийно-спасательной службы Иркутска.

Для оперативной локализации и ликвидации возгорания на место прибыл вертолёт Ми-8 МЧС России. Воздушное судно доставило группу десантников Иркутской базы авиационной охраны лесов, груз с запасом продуктов и средств пожаротушения, а позже ёмкости с водой для тушения огня с воздуха. В то же время к тушению лесного пожара приступили сотрудники и техника пожарно-химической станции третьего типа Регионального лесопожарного центра.

На территории самого поселка была запущена система оповещения населения по громкоговорящей связи автомобилей Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» и Аварийно-спасательной службы города. Для проведения подворовых обходов привлекались сотрудники надзорной деятельности и полиции.

Далее, по легенде, из-за резкой смены направления и усиления ветра лесной пожар все-таки перешел та территорию Плишкино. Загорелось пять частных домов, огонь угрожал распространиться и на соседние строения.

На защиту населенного пункта и тушение лесного пожара были привлечены члены добровольной пожарной охраны. Прибыл дежурный караул пожарной части № 3 второго отряда федеральной противопожарной службы, запрошены дополнительные силы и средства.

Тем временем обстановка на пожаре осложнилась, произошло возгорание еще трех жилых домов. Пострадало шесть человек, еще 54 потребовалось эвакуировать. На место прибыли дополнительные силы спасателей, военных, лесопожарных формирований «Заповедного Прибайкалья». Были произведены вывод людей из опасной зоны, доставка пострадавших к месту оказания помощи экипажами медицины катастроф и «скорой помощи». Также оказывалась медико-психологическая помощь. Автобусом в пункт временного размещения было эвакуировано 12 человек. Ремонтная бригада энергетиков работала по восстановлению энергоснабжения поселка. Ситуацию с воздуха контролировали два беспилотных летательных аппарата, которые и зафиксировали локализацию пожара.

Для осуществления общего руководства, мониторинга ситуации и подведения итогов силами МЧС прямо на месте условной чрезвычайной ситуации был развернут мобильный штаб, в котором провели заседание региональной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. Первый заместитель главы региона Владимир Дорофеев сообщил, что на заседании мэры территорий высказали обеспокоенность тем, что юридически не защищены в плане проведения торгов по финансированию мероприятий, которые обеспечивают пожарную безопасность.

– Мы сегодня говорили, что такие вопросы должны подниматься не тогда, когда пожароопасный период вот-вот наступит, а раньше. Но, безусловно, мы их будем ставить перед федеральным центром, чтобы находить пути решения, также, как и по другим насущным проблемам, – отметил Владимир Дорофеев.

Командно-штабные учения продолжаются. В правительстве Иркутской области отмечают, что 28 марта подобная тренировка пройдет в городских лесах Братска.

Напомним, в Иркутской области в этом году особый противповожарный режим планируют ввести в начале апреля. Решение принято в связи с метеорологической обстановкой в регионе. Конкретные числа, когда введут особый противопожарный режим, станут известны позднее. Сейчас в регионе проводятся профилактические отжиги сухой травы.