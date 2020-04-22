В Иркутской области началось социологическое исследование среди молодежи

Иркутская область, 22.04.20 (ИА «Телеинформ»), – В Иркутской области стартовало социологическое исследование среди сельской и городской молодежи. Организатор - молодежное правительство региона при поддержке социологической лаборатории региональных проблем и инноваций Института социальных наук ИГУ, научно-исследовательской части ИГУ и министерства по молодежной политике Иркутской области.

Как сообщает пресс-служба губернатора, работа по формированию социологического исследования началась с февраля 2020 года. При разработке блоков вопросов учитывались мнения молодежных лидеров, представителей общественных организаций, студентов и школьников, предпринимателей.

Вопросы затрагивают темы трудоустройства, профессионального развития, условий для спорта и творчества. Исследование нацелено также на проработку системы поддержки добровольчества, развития молодежных инициатив, совершенствования молодежной политики в Иркутской области. Опрос анонимный, пройти его можно по ссылке: https://forms.gle/SqrM5G6VfDEW1xyR8 до 15 мая 2020 года.

– Результатом исследования станет свод информации о нуждах молодежи с территорий, эти данные станут основой для разрабатываемой Стратегии развития региона в секторе молодежной политики, – отметил исполняющий обязанности министра по молодежной политике Егор Луковников.