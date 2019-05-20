В Иркутской области намерены материально поддерживать добровольцев на лесных пожарах

Иркутская область, 17.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Законодательном собрании Иркутской области началась разработка законопроекта, предусматривающего материальное стимулирование деятельности членов добровольных пожарных дружин и волонтеров, участвующих в тушении лесных пожаров. Об этом рассказал председатель ЗС Сергей Сокол на встрече с сотрудниками МЧС и добровольцами из числа студентов и молодёжи, сообщает пресс-служба регпарламента.

– Мы анализируем областное законодательство, смотрим, что можно сделать для того, чтобы работа по предупреждению и тушению пожаров стала более эффективной. Нужны средства на поддержку добровольцев, нужны льготы, выплаты, гарантии. Есть хорошее предложение компенсировать добровольцам расходы за использование собственного транспорта. Поэтому мы сейчас работаем с депутатами как это все закрепить законодательно. И такой законопроект о поддержке добровольцев внесем, – подчеркнул Сергей Сокол.

Также при рассмотрении на майской сессии Законодательного собрания законопроекта о внесении изменений в областной бюджет планируется увеличить финансирование противопожарных мероприятий почти на 300 млн рублей. Финансирование будет направлено, в частности на строительство пожарных депо, обеспечение деятельности добровольных пожарных оборудованием и горюче-смазочными материалами.

Председатель областного парламента поблагодарил добровольцев и сотрудников МЧС за их труд по тушению пожаров, а также за участие в разъяснительной работе с населением.

– Проводя профилактические работы, общаясь с людьми, инструктируя их о соблюдении правил пожарной безопасности, вы вносите весомый вклад в дело предупреждения лесных пожаров. Я благодарю вас за то, что всегда находите время для этой непростой работы и ставите общественные интересы выше личных, – отметил Сергей Сокол. – Конечно, нам всем совместно надо решать вопросы по более организованной работы волонтеров, взаимодействия и координации с профессиональными огнеборцами, обеспечения средствами пожаротушения.

Председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству областного парламента Наталья Дикусарова рассказала, что накануне состоялось рабочее совещание по вопросу выделения дополнительного финансирования на борьбу с пожарами, в котором приняли участие депутаты, руководство ГУ МЧС по Иркутской области, представители министерства лесного комплекса и прокуратуры.

– По итогам совещания мы достигли договоренности о необходимости выделения дополнительного финансирования из областного бюджета. Уже сегодня увидели результат – министерство лесного комплекса обратилось к правительству с такой инициативой. Думаю, что при рассмотрении изменений в бюджет на сессии 22 мая мы придем к консолидированному решению, – отметила Наталья Дикусарова.