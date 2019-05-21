Иркутская область, 21.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области около 14 тысяч человек прошли операцию по эндопротезированию. Процедура настолько обыденна, что за неделю через руки докторов Иркутского научного центра хирургии и травматологии проходит около 50 человек. Об этом рассказал завотделением травматологии Центра, врач травматолог-ортопед высшей квалификационной категории Вячеслав Васильев. – Основная масса пациентов, которые находятся у нас в отделении – пациенты, которые приходят на эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов, на этом сосредоточены 99% наших усилий. Наша клиника 21 год успешно занимается апробацией и внедрением тазобедренного эндопротеза российского производства. Кроме нас всего 2-3 клиники в России занимаются тем же самым. Мы – на лидирующих позициях, – отметил Вячеслав Васильев. Он добавил, что по сроку службы российские эндопротезы ничуть не уступают своим аналогам американского или немецкого производства. Средний срок службы искусственного сустава – 12-14 лет. Так как эта болезнь характерна для пожилых людей и обращаются за помощью пациенты в среднем 60-65 лет, то многим даже не требуется замена одного протеза на другой. Но, если такая необходимость возникнет, в Центре хирургии бесплатно заменят один имплант на другой. Впрочем, первичная установка эндопротеза тоже бесплатна. Однако у операции есть ограничения. Пациентам с хроническими заболеваниями либо вовсе отказывают в установке эндопротеза, либо назначают дополнительное лечение и подготовку к операции, чтобы избежать рисков для здоровья. Иногда на это может потребоваться не меньше года. В целом установка эндопротеза тазобедренного сустава занимает 25 минут, коленного – 45 минут. В 98% случаев операция проходит успешно. Также в Иркутском научном центре хирургии и травматологии оказывают высокотехнологичную помощь пациентам с различными повреждениями плечевого пояса. В кости вставляют биодеградируемые винты, которые помогают сращивать переломы и в будущем не требуют удаления. Для операций применяются уникальные технологии, которые разработали иркутские ученые и получили на них патент. – В Иркутске делают сложнейшую операцию по трансферу широчайшей мышцы спины при повреждении сухожилий ротаторной манжеты плеча. Далеко не все клиники в России могут это делать. В нашем центре за три последних года сделано 220 операций, – отметил заведующий научно-клиническим отделом травматологии ИНЦХТ Николай Тишков. За свою 73-летнюю историю клиника получила больше 500 патентов, 10 из них только за последний год. ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: иркутская область Тэги: View the discussion thread.