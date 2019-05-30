В Иркутской области около 5% детей являются инвалидами

Иркутская область, 30.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области проживают более 12 тысяч детей-инвалидов, это 5,3% от общего числа несовершеннолетних в регионе. Об этом со ссылкой на руководителя-главного эксперта по медико-социальной экспертизе ГБ МСЭ по Иркутской области» Наталью Рыбченко сообщает пресс-служба Заксобрания. Статистику эксперт озвучила за круглым столом по правам детей-инвалидов на образование, который прошёл на базе комитета по социально-культурному законодательству. По словам Натальи Рыбченко, основными причинами первичной инвалидности у детей являются психиатрические расстройства и расстройства поведения, врожденные аномалии и хромосомные нарушения, а также болезни нервной системы. Чаще всего инвалидность устанавливается у детей в возрасте от 8 до 12 лет, обычно это связано с поступлением ребенка в школу. Однако более раннее выявление особенностей здоровья способствовало бы своевременному назначению лечения и образовательных программ. Для этого необходимо усовершенствовать работу психолого-медико-педагогических комиссий, в которых зачастую не хватает узких специалистов, особенно в отдаленных районах. Главный внештатный детский специалист-психиатр, врач-психиатр Иркутского областного психоневрологического диспансера Елена Литвинцева подтвердила дефицит таких специалистов, как детские психиатры, отметив, что эта специальность является очень сложной и непопулярной среди студентов-медиков. Заместитель председателя комитета по здравоохранению и социальной защите Артём Лобков напомнил, что в Иркутской области действует закон, в соответствии с которым студентам-целевикам, обучающимся в Иркутском медуниверситете по специальностям «лечебное дело» и «педиатрия», выплачиваются ежемесячные стипендии из областного бюджета в размере 3 тысяч рублей. Парламентарий отметил, что если необходимо дополнительное стимулирование для подготовки специалистов по конкретным специальностям, то можно также рассмотреть этот вопрос. Однако для этого нужно заявить о потребности в конкретных специалистах для территорий. О предоставлении образовательных услуг детям-инвалидам рассказала начальник отдела социальной адаптации отдельных категорий детей управления общего и дополнительного образования, социальной адаптации отдельных категорий детей министерства образования Иркутской области Людмила Коршунова. Дошкольным образованием в Приангарье охвачены около 9 тысяч детей с особенностями здоровья, из них более 1 тысяч – с инвалидностью. Основное образование получают 19,3 тысяч детей с ОВЗ, из них 2 тысячи – инвалиды. С 1 сентября этого года также планируется организовать обучение детей, которые находятся на длительном лечении в учреждениях здравоохранения. В рамках подготовки педагогов идет набор группы в пединституте ИГУ, выпускники которой будут специализироваться на работе с детьми-аутистами. Заместитель председателя комитета по социально-культурному законодательству Ольга Безродных отметила, что от муниципальных образований поступают жалобы на то, что выделяется недостаточно средств на коррекционные школы, в частности, на дифференциацию зарплат и учебные расходы. По мнению парламентария, необходимо принять все меры, чтобы сохранить такие образовательные учреждения и специалистов, работающих в них. Начальник управления организации социального обслуживания министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Анна Пшеничникова отметила, что в регионе работает единственный реабилитационный техникум в Сибирском Федеральном округе, где можно пройти обучение по таким специальностям, как обработка цифровой информации, отделочные работы, растениеводство, а также получить рабочие профессии, в частности, столяр, водитель, каменщик и другие. По итогам круглого стола были приняты рекомендации всем ответственным органам и ведомствам, в том числе по взаимодействию и информированию родителей детей-инвалидов. ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: артём лобков

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