В Иркутской области около 600 детей страдают онкологическими заболеваниями

Иркутская область, 28.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области по итогам 2019 года около 600 детей страдают онкологическими заболеваниями. Об этом на пресс-конференции 28 января сообщила врач-детский онколог отделения психологии Иркутской детской областной больницы Светлана Ованесян.

Она пояснила, что количество маленьких пациентов, к сожалению, растет ежегодно. Речь идет как о тех, кому только поставили диагноз, так и о тех, которые прошли лечение и находятся под динамическим медицинским наблюдением. При этом не учитываются, например, дети с заболеваниями щитовидной железы, которых при постановке диагноза сразу направляют в Иркутский онкологический диспансер.

– Детские опухоли страшны тем, что имеют много масок: например, детский лейкоз может начинаться как пневмония, вирусная инфекция или полиомиелит. Почти 50% среди детских опухолей занимают гемобластозы, 15-20% – опухоли головного мозга, остальные проценты приходятся на опухоли различных органов. Многие опухоли в последнее время «помолодели». Рак костей, например, ранее выявляли у подростков. Недавно этот диагноз поставили трехлетней девочке, – рассказала Светлана Ованесян.

Она отметила, что в детской диагностике также развивается направление телемедицины. Это позволяет онкологам удаленных территорий грамотно поставить диагноз. Врачи надеются, что дальнейшее развитие этой формы связи позволит выявлять и лечить онкозаболевания у детей более эффективно.