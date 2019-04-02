В Иркутской области от укусов клещей пострадали уже 19 человек

Иркутская область, 2.04.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области к концу марта за медицинской помощью по поводу укусов клещей обратилось 19 человек. Заболевших нет, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

При проведении экспресс-диагностики у одного клеща обнаружен возбудитель клещевого бореллиоза.

Практически на всей территории области сохраняется эпидемиологическое неблагополучие по инфекциям, переносимым клещами. В 2018 году зарегистрировано 17 тысяч 493 случая присасывания клещей, что на 16% выше, чем в 2017 год и в два раза выше, чем в среднем по России. Более 22% пострадавших составили дети до 17 лет, показатель обращаемости в этой группе вырос по сравнению с предыдущим годом на 11% и в 1,5 раза превысил среднероссийский уровень.

Выше, чем в среднем по стране, остается и заболеваемость инфекциями, переносимыми клещами: вирусным клещевым энцефалитом – в 3,8 раза, сибирским клещевым тифом – в 2,7 раза, говорят в управлении Роспотребнадзора по Иркутской области. По сравнению с 2017 годом заболеваемость вирусным клещевым энцефалитом в 2018 году выросла на 9,6%, боррелиозом – на 10,7%, клещевым сибирским тифом – на 29%.

Эпидемический сезон 2018 года характеризовался постепенным началом и высокой активностью клещей в мае-июне. Первые случаи присасывания иксодовых клещей в 2018 году на территории области были зарегистрированы в конце марта. В течение эпидсезона больше всего случаев присасывания клещей зарегистрировано на территории Иркутского района.

В случае укуса клеща необходимо немедленно обратиться в медицинскую организацию:

в Иркутске:

Центр диагностики и профилактики клещевых инфекций (г. Иркутск, ул. К. Маркса, 3, тел. 333-445).

в Ангарском городском округе:

Лечебно-диагностический центр МАНО (г. Ангарск, 6А микрорайон, 12, тел. 8(3955) 51-86-26, 95-20-02).

в Усолье-Сибирском:

Диагностический центр «Здоровье» (г. Усолье- Сибирское, Комсомольский пр-т, 43, тел. 8(39543) 6-78-78).

в Братске:

ОГБУЗ «Братская районная больница» (г.Братск, ул. Курчатова, 2, тел. 8(3953) 216-004.