В Иркутской области открылись приуроченные к 75-летию Победы мероприятия

Иркутская область, 2.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области началось празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Большинство мероприятий в Иркутской области пройдут в онлайн-форматах. Это будут виртуальные выставки, спектакли, видеопрезентации, концерты. Об этом сообщает пресс-служба регправительства.

Так, 1 мая открылась онлайн-выставка известного фотохудожника Анатолия Бызова, которая размещена на сайте волонтерыпобеды.рф . Это 60 фотоснимков, сделанных в разные годы проведения народного шествия «Бессмертный полк» в Иркутске.

Акция «Бессмертный полк» 9 мая состоится в телеформате. Фотографии участников войны, тружеников тыла и всех тех, кто внес свой вклад в Победу, будут транслироваться в течение всего дня пятиминутными блоками в эфире областного телеканала АИСТ, говорят в правительстве Иркутской области.

Также в регионе пройдёт акция «Окна Победы». В её рамках во дворах городов и посёлков выставят звуковое оборудование. В 12 часов дня 9 мая жителей соседних домов пригласят вместе исполнить песни «День Победа» и «Катюша». В условиях самоизоляции её можно спеть дома, выйдя на балкон или у окна. У домов ветеранов Великой Отечественной войны состоятся выступления фронтовых агитбригад. Артисты творческих коллективов населённых пунктов исполнят песни военных лет, покажут творческие номера, отрывки из спектаклей.

В День Победы планируется провести минуту молчания. Для этого в 15 часов по всем радиоканалам будет транслироваться звук метронома. Завершится празднование Дня Победы акцией «Свет памяти». В 22:00 всем жителям России в знак памяти предлагается зажечь в своих окнах фонарики и поставить портреты родственников, которые воевали на фронтах Великой Отечественной войны или трудились в тылу. Эта акция станет аналогом шествия Бессмертного полка.