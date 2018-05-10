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11.05.2018

В Иркутской области откроют горячую линю по профилактике ВИЧ

Иркутская область, 11.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Управление Роспотребнадзора по Иркутской области с 14 по 20 мая проведёт горячую линию по вопросам профилактики ВИЧ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Все желающие смогут получить рекомендации специалистов, что делать и куда обращаться, если был риск инфицирования, где и как можно пройти обследование на вирус иммунодефицита человека.

Горячая линия проводится совместно со специалистами Центра гигиены и эпидемиологии в Иркутской области в рамках всероссийской вкции «Стоп ВИЧ/СПИД» .

КООРДИНАТЫ:

  • Получить консультации можно в рабочие дни по телефонам «горячей линии» 8-800-350-26-86 и 8(3952) 23-95-19.
  • Режим работы с 10.00  до 16-00.
  • Также можно прислать свой  вопрос на  адрес  электронной почты: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript .

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