В Иркутской области откроют горячую линю по профилактике ВИЧ

Иркутская область, 11.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Управление Роспотребнадзора по Иркутской области с 14 по 20 мая проведёт горячую линию по вопросам профилактики ВИЧ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Все желающие смогут получить рекомендации специалистов, что делать и куда обращаться, если был риск инфицирования, где и как можно пройти обследование на вирус иммунодефицита человека.

Горячая линия проводится совместно со специалистами Центра гигиены и эпидемиологии в Иркутской области в рамках всероссийской вкции «Стоп ВИЧ/СПИД» .

КООРДИНАТЫ:

Получить консультации можно в рабочие дни по телефонам «горячей линии» 8-800-350-26-86 и 8(3952) 23-95-19.

Режим работы с 10.00 до 16-00.

Также можно прислать свой вопрос на адрес электронной почты: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript .