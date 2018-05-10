|Общество
|11.05.2018
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В Иркутской области откроют горячую линю по профилактике ВИЧ
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Иркутская область, 11.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Управление Роспотребнадзора по Иркутской области с 14 по 20 мая проведёт горячую линию по вопросам профилактики ВИЧ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Все желающие смогут получить рекомендации специалистов, что делать и куда обращаться, если был риск инфицирования, где и как можно пройти обследование на вирус иммунодефицита человека.
Горячая линия проводится совместно со специалистами Центра гигиены и эпидемиологии в Иркутской области в рамках всероссийской вкции «Стоп ВИЧ/СПИД» .
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