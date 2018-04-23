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21.04.2018

В Иркутской области отмечают день местного самоуправления

Иркутская область, 21.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Жителей Приангарья поздравляют с днём местного самоуправления РФ.

Уважаемые жители Иркутской области!

Поздравляю вас с Днем местного самоуправления!

Пятый год подряд мы отмечаем этот праздник, призванный поднять роль и значение института муниципальной власти, повысить ее авторитет, привлечь к решению многих проблем общественные организации граждан.

Местное самоуправление является мощной основой для эффективного развития каждой территории, ее жизнеобеспечения, повышения качества жизни людей. Считаю, что у региональной и муниципальной власти общие цели и задачи – всестороннее сотрудничество для формирования сильной, независимой, финансово состоятельной власти на местах, способной нести ответственность за свои решения перед жителями Приангарья.

Правительство Иркутской области считает вопросы развития и поддержки органов местного самоуправления приоритетными.

Желаю вам успехов в работе, дальнейшей плодотворной деятельности, удачного воплощения в жизнь намеченных планов и всего самого доброго!

Губернатор Иркутской области  Сергей Левченко

Уважаемые земляки!

Примите самые сердечные поздравления с замечательным праздником – Днем местного самоуправления!

Несмотря на то, что праздник был учрежден относительно недавно, развитие этого института власти имеет богатую историю, и из года в год его роль возрастает. Сегодня для всех нас местное самоуправление – это первичный и главный уровень власти, обеспечивающий ключевые жизненные потребности населения и оказывающий решающее влияние на качество жизни каждого человека.

Благодаря профессиональной работе, большому накопленному опыту и неравнодушному отношению к своему дому и своим землякам глав сельских и городских поселений, городов и районов, депутатов местных дум, работников администраций муниципалитетов и территориальных органов самоуправления Иркутской области создаются комфортные условия для проживания людей во всех 474 муниципальных образованиях нашего региона. И мы, все жители Приангарья, благодарны за ваш труд и ту ответственность, которую вы берете на себя каждый день в решении важнейших вопросов по развитию системы коммунального хозяйства, транспортному обслуживанию, благоустройству территорий и многих других.

Во многом от местной власти, к представителям которой жители в первую очередь идут со своими просьбами и инициативами, зависит доверие людей к власти вообще. Отрадно, что сегодня и сами граждане проявляют большую активность и неравнодушие в решение злободневных вопросов местного значения.

Дорогие друзья! Убежден, совместными усилиями мы сможете решить любые проблемы, сделать все возможное для дальнейшего стабильного развития наших территорий и всего Приангарья. От имени депутатов Законодательного собрания Иркутской области желаю вам здоровья, уверенности в завтрашнем дне, профессионального роста и отличного настроения!

Председатель ЗС Иркутской области Сергей Брилка

Дорогие земляки!

Примите искренние поздравления с Днем местного самоуправления!

Сегодня трудно переоценить роль местного самоуправления в жизни и развитии города. В Иркутске стремительно набирает обороты территориальное общественное самоуправление. Сегодня у нас работает уже 80 органов ТОС! И за каждым из них стоят активные, деятельные, неравнодушные иркутяне, которые эффективно решают вопросы, касающиеся повседневной жизни.

При участии горожан успешно реализуется проект «Народные инициативы», сообща мы выбираем и благоустраиваем дворовые территории и общественные пространства в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Пожалуй, в жизни нашего города нет сферы, которая осталась бы без внимания иркутян. И это замечательно! Уверен, что и впредь мы будем рука об руку работать на благо нашего родного Иркутска.

Мэр города Иркутска Дмитрий Бердников

Дорогие иркутяне!

Примите поздравления с Днем местного самоуправления в России!

Становление института местного самоуправления началось еще в 18 веке, и с тех пор российское законодательство в этой части претерпело множество изменений. Но сегодня он закреплен в Конституции Российской Федерации и является одним из ее базовых принципов. Граждане обеспечены возможностью свободно принимать участие в жизни своего города или района. А органы местного самоуправления оказывают им всестороннюю помощь и поддержку в решении важных вопросов. Таким образом, выстраивается вектор развития всего муниципалитета с учетом интересов его жителей.

С правами и возможностями сопряжено множество обязанностей и высокая ответственность. Отрадно, что иркутяне это понимают и включаются в процесс управления городом. В Иркутске стремительно набирает силу общественное самоуправление. Создано около 80 ТОСов и ежегодно появляются новые. Это говорит о неравнодушии горожан к облику Иркутска и о желании внести свой вклад в создание комфортного пространства. Убежден, что такой энтузиазм, готовность направить на это свою энергию и опыт непременно принесет богатые плоды. Благодарю вас за неоценимую помощь и поддержку муниципальных властей в работе на благо всех жителей Иркутска!

Председатель думы Иркутска Евгений Стекачёв

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