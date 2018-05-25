В Иркутской области отмечают Троицу

Иркутская область, 26.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области 27 мая православные отмечают «Троицу».

Так, в селе Анга Качугского района 27 мая проходит областной народный праздник. Сначала в Свято-Иннокентьевской церкви провели божественную литургию. Затем для гостей организовали развлечения, народные потехи, игровые хороводы и состязания. Ключевыми моментами празднования станет проведение театрализованных старинных обрядов – завивание берёзки, кумление, крещение кукушки, топление берёзки и Троичный ход, сообщает пресс-служба регправительства.

На открытой площади выступят 27 творческих коллективов из Черемхово, Свирска, Нижнеудинска, поселка Усть-Ордынский, а также Баяндаевского, Заларинского, Качугского Иркутского, Казачинско-Ленского, Черемховского и Ангарского районов. Всего около 300 человек. В два этапа пройдет отдельная концертная программа Оркестра русских народных инструментов, созданного в Иркутской областной филармонии в 2018 году.

В течение дня работает областная выставка изделий декоративно-прикладного творчества. Свои работы на ярмарке представят 34 мастера из муниципальных образований Иркутской области.

Троицкий ход пройдет и в Иркутске. Начало движения – в 12.30 от площади у памятника Александру Третьему через вантовый мост на остров Юности. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

В программе праздника традиционные народные обряды и развлечения для всех возрастов – детские игры, молодецкие забавы и состязания, троицкие хороводы, народные песни, танцы и кадрили, концерт фольклорных коллективов «Ковчег», «Узорочье», «Родничок», «Сибиряне» и др. Также будет организован Троицкий базар.

В Братске Крёстный ход проведут в Центральном районе города. Во время проведения шествия будет прекращено движение транспортных средств на проспекте Ленина и двух небольших участках улицы Депутатская и бульвара Космонавтов, сообщает пресс-служба городской администрации.

Общегородской Крестный ход начнется в 12:00 от собора Рождества Христова. Участники по пешеходной части улицы Кирова до пересечения с улицей Депутатская, а затем – до пересечения проспекта Ленина с улицей Советская. Далее Крестный ход пройдет по проезжей части проспекта Ленина и свернет на бульвар Космонавтов. По бульвару Космонавтов участники Крестного хода пройдут до поклонного креста, установленного на месте строительства будущего храма в честь святого равноапостольного князя Владимира.

В связи с проведением Крестного хода, с 12:00 до 13:00 движение транспортных средств будет прекращено на участке автомобильной дороги по улице Депутатская от дома №13А до дома №17, а также по подъездной части бульвара Космонавтов от пересечения с проспектом Ленина до поклонного креста (напротив пересечения бульвара Космонавтов и улицы Карла Маркса). Проспект Ленина в указанное время будет полностью перекрыт для движения транспортных средств в связи с проведением в данном районе ПАО «Сбербанк» массовой спортивной акции «Зеленый марафон».

Отметим, жителей Иркутской области с Троицей поздравил председатель регионального парламента, глава Координационного Межконфессионального Совета при ЗС Сергей Брилка. Он отметил, что празднование наступления в природе нового жизненного цикла с приходом тепла свойственно многим религиозным традициям.

– Это ценности, которые объединяют людей – вера в добро, любовь, справедливость и торжество жизни. Только опираясь на базовые ценности, уважая память предков, мы сможем создать здоровое общество, вырастить и воспитать достойную смену, которая построит процветающее и благополучное будущее, – цитирует спикера пресс-служба регпарламента.