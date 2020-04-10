В Иркутской области переходят ко второму этапу оказания медпомощи при коронавирусе

Иркутская область, 10.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области в связи с ростом заболеваемости переходят ко второму этапу оказания медпомощи при коронавирусе.

Как сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения региона Наталия Ледяева на сессии Законодательного собрания 10 апреля, на первом этапе было задействовано 40 коек областной инфекционной больницы и 22 койки Братской городской больницы.

– Сейчас мы приступили ко второму этапу, – отметила она. – На нем у нас будет задействовано 250 коек инфекционной больницы, 22 койки в Братске. Полностью эвакуированы все пациенты из госпиталя ветеранов – сейчас там идет подготовка материальной базы, приобретается дополнительное оборудование. В случае ухудшения ситуации необходимое оборудование будет дополнительно перераспределено из других медицинских организаций.

Третий этап будет реализован в случае заболевания более 500 человек, в этом случае должно быть выделено 1150 койкомест.

– В этом случае в лечении коронавирусной инфекции у нас будут принимать участие Иркутская областная инфекционная больница, Братская районная больница – 180 мест, Госпиталь ветеранов войн – 200 мест, Ангарская городская больница – 90 мест, Иркутская городская клиническая больница №10, которая 14 апреля выйдет из карантина, – 250 мест, – сообщила Наталия Ледяева.

В крайнем случае может быть также задействованы Ангарский перинатальный центр.

– Уже сейчас задействовано отделение на 50 коек в городской больнице №1 Ангарска, – отметила глава ведомства. – Мы полностью перераспределили пациентов хирургического профиля из этого лечебного учреждения, поскольку у нас появилась необходимость оказания хирургической помощи пациентам, которые были в контакте с заболевшими коронавирусной инфекцией либо с теми, кто находится сейчас в обсервации. Вчера была прооперирована женщина с признаками острого аппендицита.

Кроме того, для оказания хирургической помощи подобным пациентам выделены койкоместа в Братской районной больнице. Наталия Ледяева отметила, что в Ангарской больнице также организована палата для оказания необходимой акушерско-медицинской помощи беременным женщинам, прибывшим из Таиланда.