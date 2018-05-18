В Иркутской области передают штормовое предупреждение на 20 мая

Иркутская область, 19.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области, по данным УГМС, 20 мая по области ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с, к утру и днем местами в центральных, южных, и верхнеленских районах до 20-25 м/с. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

Ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. В западных и северо-западных районах в виде мокрого снега и снега, установление временного снежного покрова. На дорогах гололедица.

Главное управление МЧС России по Иркутской области призывает граждан соблюдать элементарные правила безопасности при получении неблагоприятного прогноза погоды, не оставлять без присмотра детей, не планировать выход на природу и дальних поездок. В условиях сильного ветра будьте готовы к отключению электроэнергии.

В случае чрезвычайного происшествия обращайтесь за помощью к спасателям по телефону единой пожарно-спасательной службы *101.