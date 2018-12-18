В Иркутской области планируют дополнительно открыть 12 отделений паллиативной помощи

Иркутская область, 19.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Законодательное собрание Иркутской области направит положительный отзыв на проект федерального закона, расширяющего понятие паллиативной помощи пациентам. Об этом сообщает пресс-служба регпарламента.

Законопроектом вводится, в частности, такая форма оказания паллиативной помощи как дневной стационар. Как рассказала на сессии заместитель министра здравоохранения Елена Голенецкая, в Иркутской области уже реализуется «дорожная карта» по формированию системы оказания паллиативной помощи: если ранее действовало всего четыре отделения, то к 2019 году их будет 16, число выездных бригад увеличится с трёх до 10. Изменения также позволят учреждениям предоставлять пациентам специальное оборудование, в частности, дыхательные концентраты и противопролежневые матрацы, для использования у себя дома.

Депутат Законодательного собрания Иркутской области, главный врач ангарской городской больницы №1 Иван Крывовязый добавил, что в рамках реализации «дорожной карты» учреждение получило специализированный транспорт, в дальнейших планах – открытие отдельного хосписа.

По словам председателя комитета по здравоохранению и социальной защите Александра Гаськова, расширение видов оказания паллиативной помощи позволит улучшить жизнь большого числа людей, как пациентов, так и их родных. Председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол отметил значимость инициативы и большое внимание к развитию системы паллиативной помощи по всей стране.

– Вылечить таких пациентов, к сожалению, мы не можем, но обязаны обеспечить им качественные медицинские услуги, в том числе обезболивание, а также уход и психологическую помощь, – подчеркнул спикер областного парламента.

Кроме того, положительный отзыв решено направить на проект федерального закона № 592388-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» в части государственного регулирования цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов». Изменения касаются возможности чаще корректировать цены на лекарственные препараты, в частности в результате их сопоставления с ценами на эти же препараты в странах-производителях.