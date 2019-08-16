В Иркутской области планируют открыть первый в стране центр по подготовке волонтёров для ЧС

Иркутская область, 15.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутская область станет первым регионом в России из числа подверженных природным катастрофам, где планируется открыть ресурсные центры по базовой подготовке людей, готовых волонтёрами помогать при ЧС. Об этом 15 августа журналистам рассказал секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

Напомним, ранее уже сообщалось, что при поддержке «Единой России», МЧС России и министерства просвещения в каждом федеральном округе появятся учебные центры для волонтёров. Такие же организации будут создавать дополнительно там, где высоки риски ЧС, пояснил Андрей Турчак. Откроют их в 2019-2020 годах.

– Мы в целом поддерживаем волонтёрское движение и за счёт ресурсных центров будем привлекать молодёжь не просто неравнодушную, но и из числа тех, кто, в том числе захочет, связать свою жизнь со службой в МЧС и спасением людей, – сказал он.

Необходимость таких центров, считает политик, продиктована медицинским принципом «не навреди» – и тем, кому помогают добровольцы, и самим себе. Вместе с тем, желание помогать со стороны, в том числе, молодых людей, проявило себя в полной мере во время наводнения в Тулуне.

– Волонтёрский штаб организовался спонтанно. Это воля и желание молодых людей прийти на помощь людям в сложной жизненной ситуации. В Тулун выехали более 200 человек, они принимали участие в разборе завалов, ликвидации в принципе последствий, раздаче гуманитарной помощи. Это более 400 тонн предметов первой необходимости для людей, которые буквально остались без всего, – говорит секретарь Генсовета «Единой России». – Мы сегодня говорили о том, что существует стихийное волонтёрство, но наша задача – постепенно от этого уходить, Добровольцы должны быть подготовлены.

Со своей стороны, Иркутская область также поддержит движение в сторону систематизации волонтёрского движения, сказал председатель регионального парламента, секретарь областного отделения партии Сергей Сокол. В частности, планируется выйти с инициативой принять меры поддержки добровольцев, чтобы у волонтёров был и инвентарь, и возможность компенсировать расходы на ГСМ и так далее.

– Добровольцы доказали, что они могут, что они решают. Они очень помогли во время наводнения, очень помогают во время лесных пожаров. Движение доказало в Иркутской области свою работоспособность. Безусловно, волонтёров надо поддерживать и обучать, – сказал Сергей Сокол.

Напомним, ранее спикер поддержал инициативу создать мобильное волонтёрское движение, участники которого могли бы приходить людям на помощь в первые часы чрезвычайных ситуаций.

Отметим, 15 августа Андрей Турчак, Сергей Сокол и мэр Иркутска, исполняющий полномочия городского отделения ЕР Дмитрий Бердников встретились с волонтёрами, которые помогали во время ЧС с паводками в Иркутской области. В числе их были и участники «Молодой гвардии Единой России». Партийное руководство отметило их грамотами.



Молодых людей беспокоила дальнейшая судьба пострадавших от наводнения, в первую очередь, педагогического состава тулунской школы №20, здание которой так сильно пострадало, что его было решено не восстанавливать. В городе решено строить новую школу и, как заверил Сергей Сокол, на период работ все учителя разрушенного образовательного учреждения сохранят свой статус.

Андрей Турчак, в свою очередь, отметил, что для подвоза детей из школы №20 в другие учреждения по партийному проекту выделят три автобуса, а строительство нового учреждения обещают весть быстрыми темпами.

– Стоит задача, чтобы ни один педагог не остался без работы. Сергей Сокол сейчас этим занимается, а мы этот вопрос сопровождаем, – сказал он