В Иркутской области планируют проводить трансплантацию сердца

Иркутская область, 4.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области в 2020 году врачи начнут операции по пересадке сердца. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Операции будут проводиться на базе областной клинической больницы. Учреждение 21 ноября 2019 года подписало соглашение с Федеральным сибирским научно-клиническим центром Федерального медико-биологического агентства. В его рамках планируется обмениваться опытом по профилю оказания медицинской помощи «Трансплантология».

Напомним, стремительное развитие трансплантологии в Иркутской области началось в 2018 году. Летом прошлого года было подписано соглашение о сотрудничестве в области донорства и трансплантации органов с ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова» Минздрава России, главным трансплантологом Минздрава России Сергеем Готье.

В октябре 2018 года была утверждена «дорожная карта» по развитию трансплантации органов и (или) тканей человека на территории Иркутской области на период с 2018 года по декабрь 2020 года, которая определила четкие цели и задачи в развитии трансплантологической службы региона. А уже 28 ноября 2018 года хирурги Иркутской областной клинической больницы провели первую успешную операцию по пересадке печени.