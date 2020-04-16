В Иркутской области под наблюдением врачей находятся 43 пациента с коронавирусом

Иркутская область, 17.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области, по данным оперштаба на вечер 17 апреля, число подтверждённых случаев заболевания коронавирусом выросло до 55. Под наблюдением врачей находятся 43 человека, 10 выздоровели.

Ещё два случая, напомним, оказались летальными.

Напомним, самому маленьком пациенту, подхватившему в Иркутской области коронавирусную инфекцию, – семь месяцев.

В регионе зафиксировано восемь очагов заболевания, в том числе на карте распространения вируса появились две новые локации – Черемхово и Усолье-Сибирское. В обоих случаях заболевшие прибыли из Москвы. «Привезён» коронавирус из столицы и в Аларский район, ещё один заболевший человек – контактный. В Ангарске – пять случаев. Один человек прибыл из ОАЭ, один – из Москвы, ещё двое заразились контактным путём. Один пациент из них уже выздоровел.

В Братском районе был завозной случай из Испании, но пациент уже вылечился. В Осинском районе – два случая из Бурятии, один человек выздоровел. В Иркутской районе зарегистрированы три пациента: один приехал из Таиланда, двое заразились в Иркутске. Два человека через контакты в Иркутской области заболели в Шелеховском районе.

Самое большое число случаев – в областном центре, всего 35 человек. Из них трое прилетели из Таиланда, по одному из Бурятии, Москвы и Санкт-Петербурга. Все остальные – контактные. Четверо выздоровели, двое умерли.

Напомним, в Иркутской области до 19 апреля действует режим самоизоляции.

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