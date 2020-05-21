В Иркутской области подтверждено еще 95 случаев заболевания коронавирусом

Иркутская область, 22.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области за минувшие сутки подтверждено еще 95 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

По оперативной информации Минздрава региона, среди них 32 вахтовика, еще четыре человека поступили из обсерваторов. Всего в регионе с начала эпидемии заболевание официально подтверждено у 958 человек, включая 298 вахтовиков.

Число выздоровевших за прошедшие сутки пополнили 26 человек, включая двоих детей. Всего в регионе выздоровело 203 зараженных. Количество летальных исходов из-за коронавируса осталось прежним – восемь человек. Число зараженных COVID-19, умерших от несвязанных с этим вирусом заболеваний, увеличилось на два и достигло девяти человек.