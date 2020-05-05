В Иркутской области появились билборды с изображениями ветеранов-победителей

Иркутская область, 6.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Двадцать два ветерана Великой Отечественной войны из Иркутской области стали героями фотопроекта «75 правил жизни победителей», который был организован Общероссийским народным фронтом и Роспатриотцентром.

На улицах сел и городов Приангарья на больших баннерах и остановочных павильонах появились десятки портретов фронтовиков, сообщает пресс-служба ОНФ. На каждом баннере опубликована цитата ветерана.

– В рамках фотопроекта «75 правил жизни победителей» мы показываем ветеранов с другой стороны, без стереотипов. Это рассказ героев об их достижениях в жизни после войны, здесь и сейчас: их мудрые житейские советы, реальные чувства, искренние улыбки и теплые взгляды. Мы хотим раскрыть людям секрет долголетия, простого человеческого счастья, основанного на любви к Родине. Каждый человек того времени – это уникальная история, про которую мы обязаны поведать всему миру, – отметил заместитель руководителя исполкома ОНФ Артем Бичаев.

В Иркутске героями фотопроекта стала семья ветеранов Великой Отечественной войны Людмилы Петровны Быстровой и Михаила Николаевича Гаврилова. Семья, которая знает, какой ценой завоевана Победа. Михаил Николаевич воевал на фронте, был контужен в боях на Одере, много лет трудился после окончания войны. Свою половинку Людмилу Петровну встретил в Иркутске. Живут душа в душу, всегда рядышком на всех мероприятиях, посвященных военным годам. Людмилу Петровну в войну эвакуировали из блокадного Ленинграда. Она много лет живет в Сибири, но бережно хранит вывезенные из блокадного города на Неве семейные альбомы и реликвии.

В Ольхонском районе на баннерах размещены фотографии Алексея Васильевича Копылова и Василия Георгиевича Попова. А в Ангарске – городе, рожденном Победой, решили установить билборды и плакаты с изображениями и цитатами всех 22-х участников фотопроекта.