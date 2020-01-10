В Иркутской области предлагают развернуть проект «Регион заботы»

Иркутская область, 11.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутскую область планируют включить в федеральный проект Общероссийского народного фронта «Регион заботы». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

– Безусловно, мы должны использовать все возможности для участия региона в больших федеральных проектах, тем более этот проект имеет огромную социальную значимость. Я дам поручения профильным ведомствам провести необходимые мероприятия по включению региона в программу, – подчеркнул врио губернатора Игорь Кобзев.

Сейчас в федеральный проект входит 25 регионов России. В его рамках предполагается совершенствование региональной нормативно-правовой базы, регламентирующей оказание паллиативной помощи, содействие в обучении медицинских работников, внедрение системы учета и мониторинга.