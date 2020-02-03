В Иркутской области предлагают увеличить возрастной ценз «молодёжных» мер поддержки до 35 лет

Иркутская область, 3.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В 2020 году депутаты Молодёжного парламента при Законодательном собрании Иркутской области инициируют внесение ряда законопроектов. Об этом сообщил председатель Иван Камельков на сессии Молодежного парламента, сообщает пресс-служба ЗС.

В частности, депутаты предлагают внести изменения в областной закон о государственной молодежной политике. Предлагается изменить возрастной критерий категории «молодежь», увеличив его с 30 до 35 лет, что расширит количество молодых людей, имеющих право на поддержку в рамках реализации различных областных законов и программ.

Кроме того, в Молодежном парламенте ведется работа над законопроектом о волонтерской деятельности в Иркутской области, которым предлагается регламентировать порядок и формы оказания содействия и поддержки волонтерским организациям. Вместе с Молодежной думой Иркутска разрабатывается проект закона «Об установлении ограничений продажи отдельных товаров несовершеннолетним на территории Иркутской области». Документ конкретизирует некоторые положения об ограничении продажи электронных систем доставки никотина и жидкостей для них. Также в работе законопроекты об использовании копии Знамени Победы в Иркутской области и о патриотическом воспитании молодежи.

Всего в повестку сессии было включено 12 вопросов. Об итогах международной акции «Тест по истории Отечества» рассказал депутат Аркадий Королев. На территории региона участие в мероприятии приняли 1234 человека. В Иркутской области было организовано 99 площадок для написания теста. Средний балл по региону составил 17,7, что на 2 балла выше по сравнению с 2019 годом. Самая крупная площадка была организована в Усть-Илимске.

Председатель комитета по экономике, инновационной деятельности, развитию туризма Молодежного парламента Роман Труфанов рассказал о работающей в прошлом году программе повышения квалификации «Непрерывное образование: предпринимательство через всю жизнь». Обучение было организовано Байкальской международной бизнес-школой ИГУ совместно с Молодежным парламентом при Законодательном собрании и другими организациям. Участие в курсе приняли 1525 человек.