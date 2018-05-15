В Иркутской области приняли закон о приёмных семьях для пожилых и инвалидов

Иркутская область, 16.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Закон «О приёмной семье для граждан пожилого возраста и инвалидов Иркутской области» принят в окончательном чтении. Вопрос обсуждался 16 мая на заседании сессии областного парламента.

Как сообщил председатель комитета по здравоохранению и социальной политике ЗС Андрей Лабыгин, 4 мая состоялась рабочая группа, на заседании которой удалось снять все вопросы, возникшие у прокуратуры, уполномоченного по правам человека по Иркутской области и других заинтересованных ведомств. К третьему чтению поступил ряд поправок, все они одобрены.

Депутаты поддержали окончательное принятие закона.

Напомним, пожилых людей и инвалидов, которым трудно справляться в одиночестве, теперь можно будет брать в семью на основании трёхстороннего договора. При этом, как и в домах престарелых, пожилые должны будут отдавать приёмной семье на своё содержание, оплату коммунальных услуг и так далее 75% от своих доходов. Кроме того, приемная семья будет получать ещё и поощрение от государства в размере 4 тысяч 225 рублей в северных территориях и 3 тысячи 900 рублей – в остальных районах.

Закон вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования.