В Иркутской области прививки от гриппа поставили уже почти 400 тысяч человек

Иркутская область, 1.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области продолжается прививочная кампания против гриппа. На сегодняшний день иммунизированы 386 тысяч 587 человек, что составляет 15,3% от численности населения региона. Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Иркутской области, из этого количества в рамках национального календаря профилактических прививок привиты 366 тысяч 634 человека. Из других источников финансирования (средства работодателей) – 19 тысяч 953 человека. Всего к эпидсезону гриппа и ОРВИ планируется иммунизировать 45% населения Иркутской области. Для иммунизации населения применяется вакцина отечественного производства «Совигрипп», содержащая актуальные для будущего эпидсезона штаммы вирусов гриппа: A A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09-подобный, A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016(H3N2)-подобный, B/Colorado/06/2017-подобный (Victoria lineage, с двумя делециями). КООРДИНАТЫ: С 1 по 15 октября регуправления Роспотребнадзора и Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области проводят тематическое консультирование граждан по профилактике гриппа и ОРВИ по телефонам горячей линии: 8-800-350-26-86 и 8 (3952) 23-95-19.

Специалисты расскажут об основных мерах профилактики гриппа и ОРВИ, правилах ношения маски, дадут рекомендации родителям, как уберечь детей в эпидсезон, проконсультируют граждан, почему прививки от гриппа нужно ставить каждый год, кому необходимо поставить прививку и куда для этого стоит обратиться.

Горячая линия работает с 10.00 до 16.00 в рабочие дни, перерыв с 12.00 до 13.00. ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... иркутская область

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