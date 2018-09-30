|Общество
|01.10.2018
|
|
В Иркутской области прививки от гриппа поставили уже почти 400 тысяч человек
|
Иркутская область, 1.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области продолжается прививочная кампания против гриппа. На сегодняшний день иммунизированы 386 тысяч 587 человек, что составляет 15,3% от численности населения региона.
Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Иркутской области, из этого количества в рамках национального календаря профилактических прививок привиты 366 тысяч 634 человека. Из других источников финансирования (средства работодателей) – 19 тысяч 953 человека. Всего к эпидсезону гриппа и ОРВИ планируется иммунизировать 45% населения Иркутской области.
Для иммунизации населения применяется вакцина отечественного производства «Совигрипп», содержащая актуальные для будущего эпидсезона штаммы вирусов гриппа: A A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09-подобный, A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016(H3N2)-подобный, B/Colorado/06/2017-подобный (Victoria lineage, с двумя делециями).
КООРДИНАТЫ:
ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram
ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram