В Иркутской области проходит профориентационная акция «Мой выбор»

Иркутская область, 27.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Профориентационная январская акция «Мой выбор» стартовала в Иркутской области при содействии Центра поддержки гражданских инициатив и сторонников партии «Единая Россия» в рамках мероприятий календаря «Партия Добрых дел». Об этом сообщает пресс-служба реготделения политической организации.

С целью помочь старшеклассникам определиться с выбором профессии сторонники партии «Единая Россия» провели в Усолье-Сибирском, Ангарске и Зиме мастер-классы и ряд экскурсий на тему «Профессиональные пробы». Ребятам представилась возможность познакомиться с работой библиотекаря, продавца, контролера-кассира, сварщика, риэлтора, оценщика, электромонтера и менеджера в сфере услуг.

– Встречи в рамках профориентационной акции «Мой выбор» очень важны, так как они дают представление ребятам о сути профессий, их пользе и возможностях. По результатам встречи в Ангарске, ребята были приглашены заместителем генерального директора ООО «ПКФ «Сакура» на работу в агентство недвижимости, – рассказала исполнительный секретарь Ангарского городского местного отделения партии «Единая Россия» Ольга Бархоткина.

Отметим, профориентационная акция «Мой выбор» приурочена к Международному дню образования, который отмечается 24 января.