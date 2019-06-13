В Иркутской области продлили действие особого противопожарного режима

Иркутская область, 14.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В западных, центральных и южных районах Иркутской области особый противопожарный режим продлен до 1 июля 2019 года. В северных районах его действие продолжится до 15 июля 2019 года Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

В ведомстве отмечают, что введением с 10 апреля 2019 года особого противопожарного режима удалось значительно снизить количество пожаров, вызванных палом травы и сжиганием мусора. Тем не менее, правительством Иркутской области было принято решение о продлении в западных, центральных и южных районах особого противопожарного режим.

Всего с начала пожароопасного периода составлены 1 тысяча 168 протоколов, говорят в ГУ МЧС по Иркутской области. В период действия особого противопожарного режима запрещено посещение лесов при наступлении высокого и чрезвычайного классов пожарной опасности. Также действует запрет на разведение костров и выжигание сухой растительности, сжигание хвороста на территориях поселений и городских округов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, предприятиях, полосах отвода линий электропередачи, железных и автомобильных дорог, в лесах, расположенных на землях, находящихся в государственной собственности Иркутской области, на землях лесного фонда.

Напомним, пожароопасный сезон в Иркутской области открылся с 12 апреля 2019 года, а с 10 апреля стартовал особый противопожарный режим. Его ввели в южных и центральных районах, в северных он начался в мае.

КООРДИНАТЫ:

Любую информацию относительно нарушения норм пожарной безопасности можно сообщить, позвонив на Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Иркутской области – 8 (3952) 39-99-99.

Единая диспетчерская служба по лесам Иркутской области – 8 (3952) 22-99-68.

Прямая линия лесной охраны – 8-800-100-94-00.