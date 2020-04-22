В Иркутской области провели уже почти 28 тысяч исследований на коронавирус

Иркутская область, 22.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области к 22 апреля провели 27 тысяч 816 исследований на новую коронавирусную инфекцию. Регион занимает вошёл в ТОП-15 по России по этому показателю, сообщает пресс-служба областного управления Роспотребнадзора.

Из общего числа проб 21,3 тысячи исследовано в Центре гигиены эпидемиологии в Иркутской области. Лаборатория учреждения переведена на усиленный режим работы. Тест-системы и расходные материалы имеются в достаточном количестве, говорят в управлении Роспотребнадзора по Иркутской области.

– Исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) проводятся на базе центров гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора во всех субъектах Российской Федерации, на базе лабораторий государственных медицинских организаций в регионах страны, на базе частных негосударственных лабораторий. На сегодняшний день в России зарегистрировано несколько отечественных тест-систем, которые могут использоваться для исследований на коронавирусную инфекцию, – говорят в ведомстве.

Всего в России по состоянию на 22 апреля проведено более 2,2 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции. Россия вышла на второе место в мире по общему количеству проведенных тестов на наличие нового коронавируса.

Напомним, в Иркутской области анализы проводят в лабораториях: ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области», Иркутский научно-исследовательский противочумный институт, ИОЦ СПИД, ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина», ООО Юнилаб-Иркутск, ФБУН «Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека», ОГАУЗ «Иркутский областной клинический консультативно-диагностический центр».

По данным на утро 22 апреля, в регионе число официально подтверждённых заболевших достигло 79 человек. Согласно сведениям оперштаба, 63 человека госпитализированы, из них 12 – из обсерваторов. Выздоровевшими числятся 13 человек, летальных случаев – три. Больше 10 человек среди заразившихся – дети, начиная с трёхмесячного возраста.