В Иркутской области работает горячая линия «Продали алкоголь несовершеннолетнему – позвони!»

Иркутская область, 25.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Служба потребительского рынка и лицензирования Иркутской области организует работу горячей линии «Продали алкоголь несовершеннолетнему – позвони!».

Телефонные звонки будут приниматься от населения с 25 мая по 20 июня 2019 года. Об этом сообщил руководитель службы Сергей Петров, пишет пресс-служба губернатора региона.

Мероприятие проводится в рамках областного межведомственного профилактического мероприятия «Алкоголь под контроль!», для обеспечения соблюдения требований к розничной продаже алкогольной продукции, недопущения розничной продажи алкоголя, в том числе пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, несовершеннолетним.

Специалисты службы примут звонки по телефону горячей линии 8 (3952) 34-25-48 от населения с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 часов, в другое время линия будет действовать в режиме автоответчика.