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Общество
29.04.2020

В Иркутской области разыскивают родственников солдат, погибших в Чечне в годы Великой Отечественной войны

Иркутская область, 29.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Активисты общественной организации «Наш дом – город Грозный» запустили всероссийскую акцию «Я вернулся, мама». Они разыскивают родственников погибших в Великой Отечественной войне красноармейцев, останки которых были найдены под Грозным. Некоторые из них были призваны из Иркутской области, сообщает портал «Открытые НКО».

Активисты хотят разыскать родственников героев, отдавших свою жизнь в 1942 году при обороне Грозного и других боях на территории Чеченской республики. Солдаты лежат в братских могилах. Активисты хотят передать родственникам в специальных контейнерах землю с могил на родину красноармейцев и свидетельства, подтверждающие захоронение. В списке бойцов из Иркутской области – девять человек:

1. Ильин Леонтий Андреевич 1908 – 30.04.1944 рядовой

Место рождения: РСФСР, Иркутская обл., Усть-Ордынский Бурят-Монгольский НО, Эхирит-Булагатский р-н, Куреной с/с

2. Кошкин Сергей Иванович 1916 – 19.06.1943 красноармеец

Место рождения Иркутская обл., Иркутск, Алхинский с/с, д. Алхо

3. Шлапаков (Шлопаков) Василий Сенафонтович (Сенофонтович/Ксенофонтович) 1910 – 31.12.1943 (западнее, 200 м, братская могила № 1, 1 ряд, 15-й слева) рядовой

Место рождения Иркутская обл., Тулунский р-н, Трактово-Курзанский с/с, разъезд Утай

4. Желтов Иван Петрович 1907 – 26.09.1942 красноармеец

Место рождения Иркутская обл., ст. Б.-Инвер, Кузнечная, 31

5. Бархатов Константин Константинович 1920 – 06.10.1943 мл. сержант

Место рождения Иркутская обл., Усольский р-н, Тальнский с/с

6. Цыбиков Барлук Прокофьевич 1916 – 02.10.1945 рядовой

Место рождения: РСФСР, Иркутская обл., Усть-Ордынский Бурят-Монгольский НО, Боханский аймак, Онгой-Кутанский с/с, д. Улус-Хурдут

7. Шлопаков Василий Сенофонтович 1910 – 03.01.1944 рядовой

Место рождения: РСФСР, Иркутская обл., Тулунский р-н, Трактово-Курзанский с/с, разъезд Утай

8. Тарасов Николай Дмитриевич 1902 – 02.01.1945 рядовой

Место рождения: РСФСР, Иркутская обл., Куйтунский р-н, Тулинский с/с, Блок-пост

9. Косогоров Иван Васильевич 1906 – 27.11.1942 рядовой

Место рождения: РСФСР, Иркутская обл., г. Иркутск

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Сергей Шмидт - авторские колонки об Иркутске. Еженедельно
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