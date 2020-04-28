В Иркутской области развернули 1195 коек для пациентов с коронавирусом

Иркутская область, 29.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В семи инфекционных лечебных учреждениях Иркутской области подготовлено 1195 коек для больных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба регправительства.

Медицинские организации в Приангарье полностью подготовлены для приема больных, обеспечены средствами индивидуальной защиты и препаратами. Проведены инвентаризация и перераспределение оборудования без ущерба для других пациентов.

На оснащение коечного фонда и приобретение необходимого оборудования в Иркутскую область поступило 956 млн рублей из федерального бюджета. Эти средства направлены на приобретение аппаратов ИВЛ, реанимационного оборудования, средств индивидуальной защиты.

Сформирован кадровый резерв медицинских работников. Для выплат стимулирующего характера медработникам выделено 281,3 млн рублей из федерального бюджета, 269,4 млн рублей- из областного.

Кстати, врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев во время совещания с президентом России Владимиром Путиным 28 апреля высказал предложение придать специальный правовой статус всем категориям медицинского персонала, работающим с коронавирусными больными, и зачесть им время работы с такими пациентами как тройной стаж, то есть один день работы за три дня.

Также глава региона попросил подержать субъекты РФ и для улучшения качества и количества проводимых тестов оснастить их мобильными пунктами тестирования. Для Иркутской области потребность составляет 20 единиц.

Напомним, к утру 29 апреля в регионе было зарегистрировано 114 случаев заболевания, прирост за сутки составил 10 человек, в больницах находятся 72 человека, четверо умерли, 37 выздоровели.