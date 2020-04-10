В Иркутской области ряд медучреждений закрыт на карантин

Иркутская область, 10.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области ряд медицинских учреждений, где выявлены контакты с больными коронавирусом, закрыты на карантин.

Об этом 10 апреля на внеочередной сессии Законодательного собрания региона сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения Иркутской области Наталия Ледяева. В частности, на двухнедельный карантин закрыты иркутская городская клиническая больница №10, куда была госпитализирована пациентка, у которой затем выявили коронавирус, а также Иркутский областной диагностический центр, который посещал пациент с выявленным позднее коронавирусом. К слову – от него заразился человек, просто сидевший с ним рядом в Диагностическом центре.

– То же самое произошло с пятой больницей, больницей Академии наук, – сообщила и.о. министра.

Кроме того, на карантин закрыто одно из отделений стационара медсанчасти ИАПО. Наталия Ледяева уточнила, что Диагностический центр выйдет с карантина 14 апреля. Были обследованы все его пациенты и медицинский персонал.

Глава ведомства также сообщила, что сейчас ведется выписка рецептов на дому, к доставке их пациентам привлечены волонтеры – студенты медуниверситета.