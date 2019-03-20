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21.03.2019

В Иркутской области с 1 апреля меняют время «комендантского часа»

Иркутская область, 21.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области с 1 апреля 2019 года «комендантский час» будет начинаться с 23.00, сообщает пресс-служба полиции.

Детям с 23.00 до 6.00 будет запрещено находиться в общественных местах без сопровождения родителей или законных представителей. Причём список мест, в которых запрещено находиться детям без сопровождения взрослых, достаточно широкий. Улицы, стадионы, парки, скверы, транспорт общего пользования, интернет-клубы, строительные площадки, крыши, чердаки, подвалы и другие общественные места в указанное время у несовершеннолетних под запретом.

Также лицам, не достигшим 18 лет, запрещено находиться в местах для развлечений и досуга, где предусмотрена розничная продажа алкогольной продукции, говорят в ГУ МВД по Иркутской области.

В случае обнаружения ребенка ночью без сопровождения законных представителей, полиция устанавливает его личность, адрес проживания, телефон, данные о родителях. Затем комиссия по делам несовершеннолетних рассматривает вопрос о привлечении законных представителей к административной ответственности.

В этом году на территории Приангарья сотрудниками полиции совместно с комиссией по делам несовершеннолетних, представителями общественности, органов образования, органов опеки и попечительства проведено более 1,1 тысячи рейдов, направленных на выявление нарушителей «комендантского часа». Полицейским попались более тысячи детей. К административной ответственности привлечены их законные представители. В отношении физических лиц предусмотрены штрафы в размере от 300 до 500 рублей.

Благодаря принятым мерам количество преступлений и правонарушений, совершаемых несовершеннолетними в неурочное время, снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Напомним, сейчас «комендантский час» начинается с 22.00, это время введено с 1 октября 2018 года.

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