В Иркутской области с 1 октября стартует осенний призыв в армию

Иркутская область, 21.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Во время осеннего призыва 3 тысячи 43 молодых человека из Иркутской области отправятся в армию. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Призыв начнётся 1 октября и продлится до конца декабря. Особое внимание во время него рекомендовано уделить выпускникам высших и средне-специальных учебных заведений, которые этим летом получили дипломы и не имеют права на отсрочку от службы. Согласно Конституции РФ защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина страны. Информация о случаях не явки на медицинское обследование или в военный комиссариат будет передана в органы полиции и следственный комитет.

– Военные комиссары и медики не должны допускать отправки в части призывников, не подходящих по состоянию здоровья. Также им необходимо проследить, чтобы на сборные пункты прибывали молодые люди, не страдающие инфекционными и простудными заболеваниями, так как это может спровоцировать заражение большого количества призывников, – отмечается в пресс-релизе правительства Иркутской области.

На сборном призывном пункте призывникам выдадут банковские карты, на которые во время службы будет поступать денежное довольствие, и персональные электронные карты, куда занесут информацию о прохождении воинской службы и состоянии здоровья её владельца в этот период.