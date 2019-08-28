В Иркутской области с 1 сентября запускают акцию «Скажи спасибо своему учителю»

Иркутская область, 29.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Акция «Скажи спасибо своему учителю», приуроченная к профессиональному празднику работников образования, стартует в Иркутской области 1 сентября. Срок подачи материалов для участия – 23 сентября. Об этом со ссылкой на секретаря регионального отделения «Единой России», председателя областного парламента Сергея Сокола сообщает пресс-служба партии.

– «Единая Россия» возрождает акцию «Скажи спасибо своему учителю». Акция стартует в День знаний. У каждого жителя нашей области появится возможность публично высказать свои слова благодарности любимым педагогам. Обращения будут опубликованы на сайте партии, из них Организационный комитет выберет 10 лучших, – рассказал секретарь реготделения.

Сергей Сокол напомнил, что акция «Скажи спасибо своему учителю» впервые была проведена региональным отделением «Единой России» в 2010 году по инициативе спикера Законодательного собрания Иркутской области Людмилы Берлиной. Вновь проводить эту акцию предложила член регионального политического совета партии, председатель комитета по социально-культурному законодательству Законодательного собрания Иркутской области Ирина Синцова.

– С предложением возродить акцию выступила наша коллега Ирина Синцова. Подведение итогов акции пройдет в День учителя, 5 октября, – сообщил он.

К участию в акции «Скажи спасибо своему учителю» приглашаются все жители Иркутской области. Организатором акции выступает Иркутское региональное отделение «Единой России». Итоги проведения акции будут опубликованы на официальном сайте партии и в региональных средствах массовой информации.