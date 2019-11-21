В Иркутской области с 2020 года вырастет стоимость услуг по отлову безнадзорных животных

Иркутская область, 20.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В службе ветеринарии Иркутской области прошла встреча с представителями иркутского регионального отделения межрегиональной общественной организации в сфере защиты животных «Альянс Защитников Животных». Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Коллективы городской и иркутской районной станций по борьбе с болезнями животных обсудили с зоозащитниками тему оказания ветуслуг и их стоимости. Ветеринарные специалисты ответили на вопросы активистов, ознакомили их с основными аспектами специфики работы станций.

Руководитель службы ветеринарии – главный государственный ветинспектор региона Борис Балыбердин отметил, что ведомство рассматривает вопрос увеличения норматива средней стоимости услуги по отлову, транспортировке, оказанию ветеринарной помощи, стерилизации (кастрации), утилизации останков безнадзорных собак и кошек с 2020 года. Причина пересмотра ценовой политики – изменение стоимости транспортных услуг, кормов, увеличение расходов по отлову и содержанию животных без хозяев.

Также Борис Балыбердин рассказал о некоторых моментах приведения правовой базы Иркутской области в соответствие с федеральным законодательством. В частности, это касается порядка обращения с животными без владельцев, организации деятельности приютов и нормы содержания в них собак и кошек на основании методических указаний.