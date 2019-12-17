В Иркутской области с 27 декабря введут особый противопожарный режим

Иркутская область, 18.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области в связи с новогодними праздниками введут особый противопожарный режим. Как сообщил 18 декабря журналистам заместитель главного государственного инспектора региона по пожарному надзору Александр Кузнецов, соответствующий проект постановления правительства Иркутской области уже подготовлен. Предполагается, что такой режим будет действовать с 27 декабря по 9 января. В этот период за нарушение правил пожарной безопасности, в том числе – при реализации и эксплуатации пиротехники, виновникам грозят увеличенные штрафы. Так, физические лица заплатят четыре тысячи рублей, должностные лица – до 30 тысяч рублей, юридические лица – до 400 тысяч рублей. Уже с 18 декабря в Иркутске начнутся совместные рейды представителей администрации города, МВД и МЧС по контролю за продажей пиротехники. По словам Александра Кузнецова, сегодня на контроле инспекции находятся 87 стационарных объектов, торгующих такими изделиями. Их сейчас будут регулярно проверять, самое распространенное нарушение, какое на таких торговых точках бывает и за что у них изымают продукцию – это реализация товара детям младше 16 лет, что запрещено законом. В связи с этим, и к проведению рейдов привлекаются подростки. Но прежде всего рейды направлены на то, чтобы выявлять несанкционированную торговлю пиротехникой. В частности, отмечает исполняющая обязанности начальника департамента потребительского рынка администрации Иркутска Анастасия Снарская, заведомо незаконной является продажа опасного товара на улице, а не в специально оборудованных помещениях. Поэтому наиболее активно будут контролировать различные ярмарки и другие места скопления людей. И даже при покупке пиротехники в специализированных магазинах людям рекомендуют проверять сертификаты на нее, сроки годности, наличие инструкции по применению, целостность упаковки. При этом Александр Кузнецов отметил, что регулярные проверки, а также более ответственное отношение к покупке опасных товаров самими жителями привело к сокращению количества происшествий из-за петард. Так, в 2015 году таких происшествии было два, в 2016 и 2017 годах – по одному, а в 2018 году – не было вовсе. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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