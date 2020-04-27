|Общество
|27.04.2020
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В Иркутской области с начала сезона активности клещей зарегистрировали трех энцефалитных
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Иркутская область, 27.04.20 (ИА «Телеинформ»), - С начала сезона активности клещей на территории Иркутской области зарегистрировано 581 обращение по поводу клещей, из них 193 – среди детей. Исследовано 394 паразита, из них заражено клещевым энцефалитом – 3, боррелиозом – 69, другими клещевыми инфекциями – 18. Случаев заболевания клещевыми инфекциями не зарегистрировано.
Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Иркутской области, активность клещей регистрируется в черте Иркутска (Кайская роща, микрорайоны Зеленый, Солнечный, Юбилейный, Топкинский, Березовый, Ново-Ленино, Западный, Второй Иркутск), Ангарска, на территории Иркутского, Нижнеудинского, Боханского, Эхирит-Булагатского, Баяндаевского, Усольского, Слюдянского, Шелеховского районов.
В Иркутске начались противоклещевые обработки территорий общего пользования – рощ, парков, зон отдыха, скверов, а также городских кладбищ. Всего будет обработано 38 территорий общей площадью около 600 гектаров.
Управление Роспотребнадзора по Иркутской области напоминает, что наиболее надежным и долговременным методом защиты от клещевого энцефалита являются профилактические прививки. В соответствии с санитарными правилами прививки против клещевого энцефалита можно проводить в течение всего года, но закончить вакцинацию следует за две недели до предполагаемого выхода в очаг инфекции.
В случае укуса клеща необходимо немедленно обратиться в медицинскую организацию:
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