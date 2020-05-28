|Общественная жизнь в Иркутской области
|26.05.2020
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В Иркутской области с подозрением на клещевые инфекции госпитализировано 23 человека
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Иркутская область, 26.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области с подозрением на клещевые инфекции госпитализировано 23 человека. Из них девять случаев – энцефалит, восемь – клещевой боррелиоз, шесть – риккетсиоз. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.
С начала сезона активности клещей на территории области зарегистрировано 5021 обращение по поводу присасывания клещей, из них 1334 – среди детей. Исследовано 3339 клещей, из них заражено клещевым энцефалитом – 0,6%, боррелиозом – 20,3%, другими клещевыми инфекциями – 7,8%.
Активность клещей регистрируется в черте Иркутска (микрорайоны Зеленый, Березовый, Юбилейный, Ново-Ленино, Энергетиков, Ерши, теплые озера), на территории Иркутского, Ангарского, Нижнеудинского, Слюдянского, Тайшетского, Усть-Илимского, Усольского, Шелеховского, Братского, Усть-Кутского, Чунского, Осинского, Боханского, Нукутского, Эхирит-Булагатского районов.
Управление Роспотребнадзора по Иркутской области напоминает, что наиболее надёжным и долговременным методом защиты от клещевого энцефалита являются профилактические прививки.
В случае укуса клеща необходимо немедленно обратиться в медицинскую организацию по следующим адресам: