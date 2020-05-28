Иркутская область, 26.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области с подозрением на клещевые инфекции госпитализировано 23 человека. Из них девять случаев – энцефалит, восемь – клещевой боррелиоз, шесть – риккетсиоз. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.

С начала сезона активности клещей на территории области зарегистрировано 5021 обращение по поводу присасывания клещей, из них 1334 – среди детей. Исследовано 3339 клещей, из них заражено клещевым энцефалитом – 0,6%, боррелиозом – 20,3%, другими клещевыми инфекциями – 7,8%.

Активность клещей регистрируется в черте Иркутска (микрорайоны Зеленый, Березовый, Юбилейный, Ново-Ленино, Энергетиков, Ерши, теплые озера), на территории Иркутского, Ангарского, Нижнеудинского, Слюдянского, Тайшетского, Усть-Илимского, Усольского, Шелеховского, Братского, Усть-Кутского, Чунского, Осинского, Боханского, Нукутского, Эхирит-Булагатского районов.

Управление Роспотребнадзора по Иркутской области напоминает, что наиболее надёжным и долговременным методом защиты от клещевого энцефалита являются профилактические прививки.

В случае укуса клеща необходимо немедленно обратиться в медицинскую организацию по следующим адресам:

Центр диагностики и профилактики клещевых инфекций (г. Иркутск, ул. К. Маркса,3, тел. 8(3952) 333-445)

Лечебно-диагностический центр МАНО (г. Ангарск, 6А микрорайон, 12, тел. 8908-655-30-89, 8(3955) 51-86-26, 95-20-02)

Диагностический центр «Здоровье» (г. Усолье- Сибирское, Комсомольский пр-т, 43, тел. 8(39543) 6-78-78)

ОГБУЗ «Братская районная больница» (г.Братск, ул. Курчатова, 2, тел. 8(3953) 216-004)

ОГАУЗ «Усть-Илимская городская поликлиника №1» (г. Усть-Илимск, ул. Чайковского 7, тел. 8(39535) 7-77-07, 7-07-07).