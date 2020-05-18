В Иркутской области с середины марта коронавирусом заразились 59 медиков и 56 детей

Иркутская область, 18.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области из общего количества инфицированных COVID-19 с 18 марта 2020 года – 698 человек – насчитывается 59 медиков и 56 детей. Показатель заболеваемости на 18 мая составил 26,08 на 100 тысяч населения. Об этом на пресс-конференции сообщила и.о. зампредседателя правительства Иркутской области Валентина Вобликова.

Из числа медиков примерно одинаковое количество заразившихся – врачи и медсестры, на эти категории приходится по 24-26 человек. Также в числе инфицированных – три санитарки и технический персонал.

– Темп заражения инфекцией у нас сейчас тоже достаточно высок: на 15 мая его коэффициент составлял 5,4%, на 16 – 14,2, на 17 и 18 мая – 16,1%. Для нас это довольно серьезные данные, учитывая, что еще недавно в регионе был один из самых низких по Сибири показателей, – рассказала она, пояснив, что темп заражения рассчитывается Роспотребнадзором по отдельной формуле.

Скончались от коронавирусной инфекции шесть человек, у которых было тяжелое течение как COVID-19, так и сопутствующих патологий. Из них пять человек умерли в Иркутске, еще один – в Бодайбо.

– Там скончался достаточно молодой человек, который находился на самоизоляции и, к сожалению, слишком поздно вызвал врача, – пояснила Валентина Вобликова.

Также напомним, что по данным официальной статистики еще семь человек в Иркутской области, у которых был подтвержден коронавирус, умерли «от иных заболеваний, не связанных с COVID-19».

Из общего количества зараженных уже вылечились от инфекции 145 человек, в том числе 18 детей.

– За прошедшие сутки было зарегистрировано 95 новых случаев заболевания. Из них 59 – прибывшие из неблагополучных по коронавирусу регионов России, включая 39 вахтовиков, восемь человек из обсерваторов, еще 10 приехали из других территорий по отдельности. В одном случае человек прибыл из Белоруссии. Остальные 37 – это местное распространение, – рассказала и.о. заместителя председателя правительства региона.

Она также отметила, что в настоящее время коронавирус зарегистрирован в 24 муниципальных образованиях Иркутской области. В Усть-Кутском, Бодайбинском и Киренском районах инфицированы вахтовики. В настоящее время до 28 мая приостановлен въезд вахтовых рабочих в Иркутскую область из других регионов.