В Иркутской области собирают подписи за отставку руководителя Минлеса Иркутской области Сергея Шеверды

Иркутск, 28.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Более тысячи подписей за сутки собрала петиция с призывом навести порядок в лесной сфере Иркутской области, созданная на платформе change.org . Обращение адресовано генпрокурору РФ Юрию Чайке, президенту Владимиру Путину и губернатору Иркутской области Сергею Левченко.

В петиции, в частности, обращается внимание на варварскую вырубку лесов, санкционированную областной властью. «На министра лесного комплекса Сергея Шеверду заведено уголовное дело, его заместитель Алексей Туги находится под арестом. Но даже страх уголовного преследования чиновников не останавливает. Лес по-прежнему рубят в заказниках, по берегам нерестовых рек, а министр даже не уволен и не лишён доверия губернатора», - говорится в тексте петиции.

Также указывается на расхождение в данных по объемам вырубок в Приангарье: областные власти говорят о том, что за прошлый год было вырублено 170 тысяч гектаров леса. А на сайте совета по правам человека при президенте России приводятся данные космического мониторинга, согласно которым только в 2018 году в Иркутской области уничтожено пожарами и вырублено 666 тысяч гектаров леса. «Сравните: площадь самого города Иркутска всего 28 тысяч гектаров. Совсем скоро вместо "зелёного моря тайги", о которой поётся в песнях, возникнет Сибирская пустыня», - говорят составители петиции.

«В последние годы лес начали заготавливать под предлогом санитарных рубок в самых заповедных местах, в том числе в заказниках. Конечно, по закону этого делать нельзя. Но министерство согласовывает незаконные мероприятия, якобы для того, чтобы уберечь ценные лесные массивы от сухостоя и больных деревьев. На деле вырубается здоровый лес, а никому не нужный сухостой остаётся», - обращают внимание общественники.

В тексте напоминают, что в июне 2018 года был арестован заместитель министра лесного комплекса Иркутской области Алексей Туги. Он согласовал незаконную санитарную рубку в природном заказнике Туколонь. Под топор хотели пустить 500 гектаров векового реликтового леса. Благодаря вмешательству природоохранной прокуратуры успели вырубить только пятую часть того, что запланировали. Но ущерб природе всё равно составил минимум 880 млн. рублей.

«И это только верхушка лесного айсберга. Уголовное дело против лесного министра Сергея Шеверды возбудили из-за незаконных санитарных рубок в других районах. В Падунском лесничестве Братского района лес начали вырубать уже там, где это категорически запрещено делать. От беспредела мелеют реки, пропадает рыба, уходит из тайги зверь. Прокуратура выяснила, что сначала министерство согласовало небольшие санитарные рубки ухода по берегам рек в Падунском лесничестве с одной фирмой. Но потом в нарушение всех законов "чужую" компанию подменили на "свою". С ней заключили дополнительные соглашения, согласно которым объемы рубок увеличились в 74 раза!!! Соглашения подписаны лично министром Сергеем Шевердой. При этом участки даже не обследовали, и совершенно здоровая древесина продается в Китай по цене больной за сущие копейки. В результате полученная выгода дельцов составляет миллиарды рублей.

Печально, но сейчас уголовное дело против министра Шеверды активно стараются развалить его "лесные братья". Те самые фирмы, с которыми заключали дополнительные соглашения, завалили исками Арбитражный суд. Они требуют срочно отменить допсоглашения, по которым вчера зарабатывали миллиарды. Ведь если нет незаконных дополнительных соглашений, то нет повода для уголовного дела против министра», - говорится в тексте обращения.

Общественники высказывают возмущение бездействием губернатор Иркутской области в отношении министра лесного комплекса и требуют отправить его в отставку как утратившего народное доверие.

Напомним, в отношении главы Минлеса Иркутской области Сергея Шеверды в сентябре 2018 года было возбуждено уголовное дело за превышение полномочий с причинением тяжких последствий.

Ранее было возбуждено несколько других уголовных дел, по одному из них был арестован замминистра лесного комплекса Алексей Туги. Всё началось со скандала с вырубкой здорового леса в заказнике Туколонь на севере региона.

Кроме того, в июле 2018 года СУ СКР по Иркутской области возбудило уголовное дело по факту превышения должностных полномочий сотрудниками Центра защиты леса Иркутской области.

Ряд лесхозов области при поддержке Центра защиты леса Иркутской области заключали договоры на лесопатологические обследования лесных насаждений с определенными коммерческими организациями, в то время как эти работы выполнялись силами этого Центра. При этом оплата за услуги поступала не на счет Центра, а на счета коммерческих структур.

Генпрокуратура в прошлом году проверила, как в Иркутской области исполняется лесное законодательство, и выявила многочисленные нарушения.

Глава Байкальской природоохранной прокуратуры Сергей Зенков на депутатских слушаниях в Заксобрании 19 февраля 2019 года раскритиковал работу министерства лесного комплекса Иркутской области. Претензии он высказал и лично в адрес министра Сергея Шеверды, при котором объемы санитарных вырубок увеличились в разы.

Большие объемы санитарных рубок здорового леса министр Шеверда объяснил необходимостью работать на опережение: «Зеленый лес после пожара всегда зеленый, но через два года он просто может высохнуть. В него заселяются короеды, а когда дерево ослабевает, на него нападают усачи, повреждают его. Вот потому деловая древесина у нас и появляется: мы проводим вырубку до момента заселения дерева короедами. Иначе мы получим полностью дровяную древесину».

В свое оправдание министр пожаловался на многочисленных насекомых-вредителей, нашествие которых региональное министерство лесного комплекса фиксирует в Иркутской области.

Между тем, прокуратура в массовом порядке оспаривает в Арбитражном суде Иркутской области дополнительные соглашения регионального Минлеса и лесозаготовителей на увеличения объёмов рубки леса на арендованных участках. Надзорное ведомство выиграло уже два иска.

Однако, арбитражный процесс в отношении Минлеса Иркутской области затягивается.