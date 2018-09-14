В Иркутской области собрали книги с напутствиями для несовершеннолетних правонарушителей

Иркутская область, 16.09.18 (ИА «Телеинформ»), - ​В Иркутской области более 500 книг собрали для несовершеннолетних правонарушителей в рамках акции «Книга раскрывает мир». Об этом сообщает пресс-служба регправительства.

Специалисты областных библиотек для детей и юношества составили список книг о доброте, дружбе, милосердии, любви, рекомендуемых для вдумчивого и самостоятельного чтения.

В течение лета в областные детские и юношеские библиотеки сотрудники прокуратуры Иркутской области, Главного управления МВД России, Службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области, исправительных колоний №№ 3, 15, 4, 22, а также комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных образований области приносили книги с напутствиями и пожеланиями юным читателям.

Половину из собранных книг передали в Ангарскую воспитательную колонию для несовершеннолетних, которые там содержатся – это дети из Иркутской области, Республики Бурятия и Забайкальского края. Остальную часть подарили детям из Центра временного содержания несовершеннолетних правонарушителей и закрытой школы.