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18.12.2018

В Иркутской области сократили сроки рассмотрения заявок на детские путёвки

Иркутская область, 18.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Депутаты Законодательного собрания Иркутской области на сессии 18 декабря приняли в окончательном чтении законопроект, которым сокращаются сроки рассмотрения обращений родителей по вопросам отдыха и оздоровления детей. Об этом сообщает пресс-служба регпарламента.

Законом полномочия органов исполнительной власти Иркутской области дополняются размещением на официальном сайте реестра организаций, обеспечивающих отдых и оздоровление детей. В рамках второго чтения также одобрена поправка, внесенная председателем комитета по здравоохранению и социальной защите ЗС Александром Гаськовым, которой устанавливается сокращенный срок в 20 дней для рассмотрения обращений родителей по вопросам и отдыха и оздоровления детей.

В окончательном чтении также принят законопроект, направленный на сохранение мер социальной поддержки и льгот для жителей Иркутской области, в частности, для женщин, достигших возраста 55 лет, и мужчин в возрасте от 60 лет. Внесенный председателем комитета по здравоохранению и социальной защите Александром Гаськовым и заместителем председателя комитета Артёмом Лобковым проект закона «О внесении изменений в отдельные законы Иркутской области» уточняет положения действующего законодательства, в частности устанавливает механизм определения права граждан на досрочное назначение страховой пенсии.

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