В Иркутской области сотрудники СК России подарили многодетной семье современную компьютерную технику

Иркутск, 27.05.20 (ИА "Телеинформ"), - 26 мая в Иркутске сотрудники регионального следственного управления СК России посетили многодетную семью, которой оказали помощь.

Мать в семье воспитывает троих детей одна. Старший сын Даниил – учащийся подшефного Иркутского кадетского корпуса им. П.А. Скороходова, отличник. В условиях дистанционного обучения кадет испытывал трудности из-за отсутствия компьютера: приходилось выполнять все задания через телефон. Узнав, что семья Даниила находится в сложном материальном положении, руководитель следственного управления принял решение помочь им, сообщили в пресс-службе СУ СКР.

Сотрудники ведомства оперативно откликнулись, и на собранные средства был приобретен современный высокопроизводительный ноутбук, многофункциональное устройство нового поколения (принтер, сканер, копир, факс), а также аксессуары к нему. Соблюдая все необходимые санитарные требования, сотрудники следственного управления вручили Даниилу оргтехнику.

Даниил признался, что после окончания кадетского корпуса хочет связать свою жизнь с работой в правоохранительных органах. В его копилке дипломы, грамоты и медали за активную образовательную деятельность и спортивную жизнь. Говорит, что с таким современным компьютером теперь он сможет реализовать различные проекты и учиться еще лучше в следующем году.

Семья горячо поблагодарила руководителя управления и всех его сотрудников, которые не остались равнодушными и оказали им помощь. Офицеры и дальше продолжат работу по защите и оказанию помощи нуждающимся в ней гражданам, детям, ветеранам Великой Отечественной войны, пожилым людям, сообщает пресс-служба СУ СКР.