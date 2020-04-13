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Общество
14.04.2020

В Иркутской области создадут дополнительные обсерваторы

Иркутская область, 14.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области планируют создать дополнительные обсерваторы на базе гостиниц.

Вопрос о создании необходимых условий для размещения граждан группы риска обсудили сегодня, 14 апреля, на совещании главы региона с руководителями гостиничных организаций Иркутска, сообщает пресс-служба главы региона.

В Иркутской области 40 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, 36 человек госпитализировано.

– Пик эпидемии не пройден, количество заболевших растет. Мы принимаем усиленные меры по защите граждан, – отметил Игорь Кобзев. – Авиасообщение продолжается, прибывают рейсы из других регионов России, из-за границы, пассажиры размещаются в обсерваторах на карантин на 14 дней.

С учетом сложной обстановки есть потребность в дополнительных обсерваторах. Кроме того, необходимо: совместно с региональными и муниципальными органами власти организовать работу по созданию карантинных помещений. Сейчас в Иркутской области 11 обсерваторов.

Представители гостиничного бизнеса сообщили об имеющихся ресурсах, а также задали ряд вопросов по условиям контрактов. Игорь Кобзев напомнил: строжайше должны соблюдаться все санитарно-эпидемиологические нормы, обучен персонал. Сотрудников необходимо обеспечить средствами индивидуальной защиты.

По итогам встречи были определены гостиницы, которые начнут работу в режиме обсерваторов. В ближайшие дни их руководители подпишут договоры.

– Вы должны быть проводниками стандарта безопасности. Я вас рассматриваю как партнеров в обеспечении стабильной обстановки в Иркутской области, – сказал глава региона.

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Сергей Шмидт - авторские колонки об Иркутске. Еженедельно
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