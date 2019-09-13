В Иркутской области создана межведомственная комиссия по профилактике и борьбе с ВИЧ-инфекцией

Иркутская область, 14.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В министерстве здравоохранения Иркутской области под руководством зампредседателя регионального правительства Валентины Вобликовой состоялось первое заседание межведомственной комиссии по реализации мероприятий по профилактике и противодействию распространению ВИЧ-инфекции на территории Приангарья. В состав новой комиссии вошли представители органов государственной власти Иркутской области, региональной Общественной палаты, медицинского сообщества, средств массовой информации, некоммерческих организаций, сообщает пресс-служба облправительства. - Создание такой межведомственной комиссии, ее работа – очередной шаг к решению стратегических задач и проблем в борьбе с ВИЧ-инфекцией. Эта тема не является только медицинской, здесь должно быть именно наше взаимодействие. Нужно закрепить достигнутые результаты в противодействии и профилактике ВИЧ. Эта работа направлена на будущее нашей области, страны и каждого из нас, - сказала Валентина Вобликова. Главный врач ГБУЗ «Иркутский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» Юлия Плотникова подчеркнула, что цель создания комиссии – координация межведомственного взаимодействия в вопросах профилактики социально значимого заболевания в регионе и оказание содействия в реализации Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу. Функции нового координационного органа при правительстве Иркутской области - подготовка предложений по разработке и реализации мер, направленных на предупреждение и снижение уровня заболеваемости населения Приангарья ВИЧ-инфекцией, участие в разработке и реализации мероприятий областных государственных программ, их анализ и иные функции в пределах компетенции. В настоящее время, по данным Федерального регистра пациентов, в Приангарье 29,5 тысяч ВИЧ-инфицированных жителей. Антиретровирусную терапию получает 60,4% от диспансерной группы лиц, живущих с вирусом иммунодефицита. По-прежнему основным путем его передачи является половой (в 2018 году 81,6% новых случаев заражения). Между тем, Иркутская область остаётся в числе субъектов РФ с самым большим снижением заболеваемости ВИЧ-инфекцией и смертностью от СПИДа. В 2018 году новых случаев болезни, вызываемой вирусом иммунодефицита, выявлено на 12,7% меньше, чем в 2017 году. Число смертей от СПИДа за этот же период сократилось на 33,4%. Всё это происходит на фоне существенного роста охвата тестированием: ежегодно свой ВИЧ-статус проверяют на 50-70 тысяч человек больше, а по итогам 2018 года в той или иной форме тест на ВИЧ прошёл 31,4% житель региона. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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