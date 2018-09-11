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12.09.2018

В Иркутской области стартовал образовательный проект по помощи пенсионерам и инвалидам

Иркутск, 12.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области стартовал образовательный проект «Байкальская платформа социальной работы». Его участникам расскажут о тонкостях социального обслуживания и сопровождения пенсионеров и инвалидов. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Участниками проекта стали 85 специалистов государственных и муниципальных учреждений, а также представители некоммерческих общественных организаций из Москвы, Амурской, Иркутской, Свердловской, Новосибирской, Псковской областей, Алтайского, Красноярского, Забайкальского краев, республик Алтай, Бурятия, Саха (Якутия) и Хакасия.

В ходе проекта планируется рассмотреть вопросы подготовки воспитанников домов-интернатов для умственно отсталых детей к самостоятельной жизни в рамках сопровождаемого проживания, организацию работы и функционирование тренировочной квартиры для подготовки граждан с ментальными нарушениями к сопровождаемому проживанию.

Кроме того, участники обсудят организацию профессионального обучения лиц с ментальными нарушениями, вопросы сопровождаемого проживания лиц с ментальными нарушениями, организацию системы долговременного ухода граждан пожилого возраста и инвалидов в разных формах социального обслуживания и раннюю помощь семьям с детьми-инвалидами.

Для слушателей будут представлены лекции лучших преподавателей и практиков России. Программой «Байкальской платформы» запланированы не только теоретические, но и практические занятия с выездом в ведущие учреждения Иркутской области, реализующие инновационные проекты. Это Марковский геронтологический центр, Иркутский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями, Иркутский детский дом-интернат для умственно отсталых детей №1.

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