В Иркутской области свыше 1200 нарушителей самоизоляции будут привлечены к ответственности

Иркутская область, 22.04.20 (ИА «Телеинформ»), - С начала действия в Иркутской области ограничительных мер сотрудники ОВД составили 1197 протоколов по статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» КоАП РФ. Еще 135 материалов находятся на рассмотрении в других уполномоченных органах.

Как сообщает пресс-служба губернатора, на дорогах региона автомобилистам выдано свыше 8 325 уведомлений о соблюдении режима самоизоляции. В отношении наиболее злостных нарушителей инспекторами ГИБДД составлено 620 протоколов об административных правонарушениях. Наибольшее число таких водителей установлено в Иркутске – 339, Братске – 100, Усть-Илимске – 38.

21 апреля сотрудники администрации Иркутска проверили 2365 торговых точек и предприятий по оказанию услуг населению. В том числе было проверено 1405 точек, чья деятельность разрешена в условиях режима повышенной готовности, 25 работали с нарушением санитарных норм. Специалисты проверили, соблюдают ли правила предприниматели, деятельность организаций которых была приостановлена. Ни одного нарушения по этому пункту не обнаружено.