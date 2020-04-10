В Иркутской области у 20 человек получен сомнительный анализ на коронавирус

Иркутская область, 10.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области на утро 10 апреля еще у 20 человек получен сомнительный анализ на коронавирус. Об этом на заседании внеочередной сессии Законодательного собрания Иркутской области сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Игорь Кобзев.

Он отметил, что по данным на утро 9 апреля в регионе зафиксировано 22 заболевших.

– То есть в худшем развитии ситуации у нас будет 42 заболевших, – отметил глава региона.

Он также отметил, что каждый четвертый из тех, кто находится на обязательной самоизоляции, нарушает режим. В связи с этим Игорь Кобзев отметил, что единственный выход – наделить дополнительными полномочиями муниципальные образования, чтобы они могли контролировать этих людей и составлять административные протоколы.