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02.10.2018

В Иркутской области участники и инвалиды ВОВ с 1 октября могут бесплатно ездить в общественном транспорте

Иркутская область, 2.10.18 (ИА «Телеинформ»), - По инициативе губернатора Иркутской области Сергея Левченко с 1 октября 2018 года в регионе введен бесплатный проезд в общественном транспорте для участников и инвалидов Великой Отечественной войны.

Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, соответствующие изменения внесены в действующее законодательство. Об этом рассказал Владимир Родионов, министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

– До внесения изменений стоимость проезда по единому или электронному социальному проездному билету была 150 рублей ежемесячно. Министерством организована замена действующих электронных социальных проездных билетов на новые, по которым участники и инвалиды Великой Отечественной войны смогут ездить бесплатно. Сейчас специалисты управлений соцзащиты на местах выдают билеты участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, – отметил Владимир Родионов.

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