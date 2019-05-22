В Иркутской области упразднили выгоревшую Бубновку

Киренский район, 23.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Решение об упразднении выгоревшего киренского посёлка Бубновка приняли депутаты Заксобрания Иркутской области на сессии 22 мая.

Напомним, поселок пострадал от стихийного пожара в апреле 2017 года, выгорев почти полностью. Позднее было решено ликвидировать Бубновку, а местных жителей расселить по другим населенным пунктам. Всего пострадали 246 семей или 587 человек. Сейчас в посёлке не проживает ни один человек.

В 2019 году заложены деньги на расчистку территории. По информации правительства Иркутской области, к работам преступят в июне, закончат их в декабре 2019 года.

Ранее сообщалось, что на месте Бубновки планируется разместить промышленную зону.

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