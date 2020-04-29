В Иркутской области усилен режим самоизоляции

Иркутская область, 30.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области ужесточат ограничения в рамках режима самоизоляции во время майских праздников.

Соответствующие изменения в указ губернатора Иркутской области № 59-уг подписал глава Приангарья Игорь Кобзев, сообщает пресс-служба губернатора.

Вопрос обсуждался на заседании оперативного штаба по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории региона. Главы муниципальных образований Иркутской области и представители медицинского сообщества высказались за усиление режима самоизоляции.

– На утро сегодняшнего дня в регионе зарегистрировано 129 заболевших. У нас пошел резкий рост! Уровень самоизоляции в Иркутске – рекордно низкий. Обращаюсь к жителям области: сибиряки – люди с твердым характером, стойкие, терпеливые, сознательные, нужно еще немного потерпеть, проявить самодисциплину. Мы сейчас ходим по лезвию, – сказал Игорь Кобзев.

Члены оперативного штаба приняли решение об ограничении работы торговых точек. С 1 по 11 мая будут функционировать магазины, которые реализуют продукты и товары первой необходимости, а также аптеки. Работа торговых центров и торговых домов (за исключением продуктовых магазинов и аптек) в этот период не рекомендована. Арендодатели и арендаторы за это время должны не только провести дезинфекцию, но и оформить все договорные отношения по противопожарной защите.

– На протяжении последних лет постоянно регистрируются очаги возгорания в торговых центрах. Это прямая угроза жизни и здоровью граждан. Вчера произошел пожар в торговом центре «Кипарис» в Иркутске, была большая задымленность, эвакуировано 50 человек. Предварительная причина – электротехническая. В связи с этим собственникам всех торговых центров необходимо провести ревизию систем противопожарной защиты, проверить их работоспособность, – особо отметил глава региона.

Кроме того, он призвал жителей области, уехавших на дачи, оставаться там до конца праздников, не подвергать риску себя и близких из-за частых передвижений и контактов.

– Если же вы остаетесь в городе, то соблюдение социальной дистанции в общественных местах – обязательное условие. Без необходимости не стоит находиться в местах разрешенной торговли. Контроль выполнения санитарных норм остается за муниципалитетами, но бизнес тоже должен проявить ответственность, – напомнил врио губернатора.

Также с 1 по 11 мая будет усилен контроль за гражданами, пребывающими в регион, в том числе за вахтовиками, военнослужащими, уволенными по окончанию срока службы, курсантами высших военных заведений, которые обучаются за пределами области и возвращаются домой. В этот период для них карантинные мероприятия обязательны.

Для межрегиональных поездок на автомобильном транспорте с 1 мая вводятся цифровые пропуска. Оформить их граждане смогут на сайте государственных услуг или в мобильном приложении.